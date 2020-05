மாநில செய்திகள்

இலங்கையில் சிக்கி தவிக்கும் 700 இந்தியர்களுடன் கடற்படை கப்பல் 1-ந் தேதி தூத்துக்குடி வருகிறது + "||" + Naval Ship with 700 Indians arriving at Tuticorin on 1st

