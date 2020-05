தேசிய செய்திகள்

புலம் பெயர் தொழிலாளர்களை வீடு திரும்பும் விவகாரத்தில் அரசியல் செய்வதா? மாயாவதி கடும் விமர்சனம் + "||" + Mayawati accuses Cong, BJP of doing politics over issue of sending migrants home

புலம் பெயர் தொழிலாளர்களை வீடு திரும்பும் விவகாரத்தில் அரசியல் செய்வதா? மாயாவதி கடும் விமர்சனம்