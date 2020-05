தேசிய செய்திகள்

மே.வங்காளத்தில் அம்பன் புயலால் கடும் சேதம்- 12 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + At Least 12 Dead As Cyclone Amphan Wrecks Parts Of Bengal, Homes Destroyed

