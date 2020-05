மாநில செய்திகள்

சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் திருவொற்றியூரை சேர்ந்த மூதாட்டி கொரோனாவால் உயிரிழப்பு + "||" + Woman from Thiruvottiyur dies at Chennai Government Hospital for Corona

சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் திருவொற்றியூரை சேர்ந்த மூதாட்டி கொரோனாவால் உயிரிழப்பு