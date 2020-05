தேசிய செய்திகள்

ரெப்போ வட்டி விகிதம் 4 சதவிகிதமாக குறைப்பு - ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் + "||" + The repo rate cut by 40 basis points from 4.4 % to 4%. Reverse repo rate stands reduced to 3.35%: Reserve Bank of India (RBI) Governor Shaktikanta Das

