மாநில செய்திகள்

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் நிர்வாக குழு தலைவராக பொறுப்பேற்ற மத்திய மந்திரி ஹர்ஷவர்தனுக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாழ்த்து + "||" + In charge of the board of management of the World Health Organization Chief Minister Palanisamy congratulates Union Minister Harshavardhan

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் நிர்வாக குழு தலைவராக பொறுப்பேற்ற மத்திய மந்திரி ஹர்ஷவர்தனுக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாழ்த்து