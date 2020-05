உலக செய்திகள்

கொரோனாவால் வயதானவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது ஏன்? சிறுவர்களை அதிகம் பாதிக்காதது ஏன்? + "||" + What we know about the Covid-related syndrome affecting childran

கொரோனாவால் வயதானவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது ஏன்? சிறுவர்களை அதிகம் பாதிக்காதது ஏன்?