மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆட்சி நீடிக்க வேண்டும் என்பதே மக்களின் விருப்பம் 5-ம் ஆண்டு தொடக்க நாளில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை + "||" + AIADMK The people's desire is to prolong the rule

அ.தி.மு.க. ஆட்சி நீடிக்க வேண்டும் என்பதே மக்களின் விருப்பம் 5-ம் ஆண்டு தொடக்க நாளில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கை