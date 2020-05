மாநில செய்திகள்

சென்னை தவிர, தமிழகத்தில் ஆட்டோ, சைக்கிள் ரிக்‌ஷா ஓட அனுமதி முக கவசம் கட்டாயம்; சானிடைசர் வைத்திருக்க வேண்டும் + "||" + Other than Chennai Auto, bicycle rickshaws allowed in Tamil Nadu

சென்னை தவிர, தமிழகத்தில் ஆட்டோ, சைக்கிள் ரிக்‌ஷா ஓட அனுமதி முக கவசம் கட்டாயம்; சானிடைசர் வைத்திருக்க வேண்டும்