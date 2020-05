தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் புதிய உச்சம் தொட்ட கொரோனா - ஒரே நாளில் 6,654‬ பேருக்கு நோய்த்தொற்று + "||" + Highest ever spike of 6654 #COVID19 cases, & 137 deaths in India in the last 24 hours.

இந்தியாவில் புதிய உச்சம் தொட்ட கொரோனா - ஒரே நாளில் 6,654‬ பேருக்கு நோய்த்தொற்று