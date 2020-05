உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் விமான விபத்து... அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பிய விமான பணிப்பெண்! எப்படி? + "||" + PIA air hostess escapes death after skipping flight that crashed in Karachi

பாகிஸ்தான் விமான விபத்து... அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பிய விமான பணிப்பெண்! எப்படி?