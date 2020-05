மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு; தமிழகத்தில் பெண்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ஆண்கள் எண்ணிக்கை இரு மடங்காக உயர்வு + "||" + Corona damage; In Tamil Nadu, the number of men doubled compared to women

