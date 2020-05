தேசிய செய்திகள்

பொருளாதாரத்தை எதிர்மறை பாதைக்கு கொண்டு சென்றதற்காக பாஜகவின் ஆா்எஸ்எஸ் வெட்கப்பட வேண்டும்- ப.சிதம்பரம் தாக்கு + "||" + RSS should be ashamed of how the government has dragged the economy into negative growth territory P. Chidambaram

