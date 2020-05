மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கிண்டி, அம்பத்தூர் உள்பட 17 தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் இயங்க அனுமதி + "||" + Tamil Nadu government has cleared 17 industrial areas including Guindy and Ambattur in Chennai

சென்னையில் கிண்டி, அம்பத்தூர் உள்பட 17 தொழிற்பேட்டைகள் நாளை முதல் இயங்க அனுமதி