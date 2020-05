தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டறிய எனது உடலை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் பிரதமருக்கு, கர்நாடக மாணவர் உருக்கமான வேண்டுகோள் + "||" + Use my body to detect coronavirus For the Prime Minister, Karnataka Student

கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டறிய எனது உடலை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் பிரதமருக்கு, கர்நாடக மாணவர் உருக்கமான வேண்டுகோள்