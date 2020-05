மாநில செய்திகள்

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + Schools will be announced soon

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்