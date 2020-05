மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கால் தமிழகம், புதுச்சேரியில் இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளிலேயே தொழுகை நடத்தினர் + "||" + Throughout the country, Muslims prayed at home

ஊரடங்கால் தமிழகம், புதுச்சேரியில் இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளிலேயே தொழுகை நடத்தினர்