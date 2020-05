மாநில செய்திகள்

துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் இன்று மாலை வீடு திரும்புவார்-மருத்துவமனை நிர்வாகம் + "||" + Hospital announcement that he will return home this evening

துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் இன்று மாலை வீடு திரும்புவார்-மருத்துவமனை நிர்வாகம்