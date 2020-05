தேசிய செய்திகள்

கேரளா மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் 49 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Number of active cases of #COVID19 rises to 359 in Kerala, with 49 more people testing positive today: Kerala Health Department

