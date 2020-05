தேசிய செய்திகள்

அம்பன் புயல்: மேற்கு வங்கத்துக்கு ரூ. 1000 கோடி விடுவித்தது மத்திய அரசு + "||" + Govt releases Rs 1,000 Cr to West Bengal; central team to visit soon to assess cyclone damage

அம்பன் புயல்: மேற்கு வங்கத்துக்கு ரூ. 1000 கோடி விடுவித்தது மத்திய அரசு