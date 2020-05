மாநில செய்திகள்

விமானம், ரெயில் நிலையங்களில் பயணிகளை ஏற்றி செல்ல டாக்சி, ஆட்டோக்களுக்கு அனுமதி + "||" + Taxis and autos allow passengers to board aircraft and train stations

விமானம், ரெயில் நிலையங்களில் பயணிகளை ஏற்றி செல்ல டாக்சி, ஆட்டோக்களுக்கு அனுமதி