மாநில செய்திகள்

ஜூன் மாத ரேசன் பொருட்களுக்கான டோக்கன் மே 29ந்தேதி முதல் வழங்கப்படும்; முதல் அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + The token for ration products will be issued from June 29; CM announcement

