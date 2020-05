தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் 42.4 சதவீதம் - மத்திய அரசு + "||" + India’s Covid-19 recovery rate pegged at 42%, over 64k cured of coronavirus: Health Ministry

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் 42.4 சதவீதம் - மத்திய அரசு