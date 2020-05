மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதா வசித்து வந்த வேதா இல்லத்தை நினைவு இல்லமாக மாற்றுவதை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Veda house where Jayalalithaa lived Transforming into a memorial Need to reconsider The High Court ordered the State

