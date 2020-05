மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 4 லட்சத்து 23 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை - பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 18,545 ஆக உயர்வு + "||" + In TamilNadu 4 lakh 23 thousand persons Corona testing Number of victims Increased to 18,545

