உலக செய்திகள்

வங்காளதேசத்தில் மருத்துவமனையின் கொரோனா பிரிவில் தீ விபத்து; 5 பேர் பலி + "||" + Five killed in fire at Bangladesh hospital's coronavirus unit: official

வங்காளதேசத்தில் மருத்துவமனையின் கொரோனா பிரிவில் தீ விபத்து; 5 பேர் பலி