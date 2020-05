மாநில செய்திகள்

அக்னி நட்சத்திரம் நிறைவடையும் நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை + "||" + Rainfall in several parts of Tamil Nadu

அக்னி நட்சத்திரம் நிறைவடையும் நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக மழை