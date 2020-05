தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இது வரை இல்லாத அளவு 24 மணி நேரத்தில் 7,466 புதிய கொரோனா பாதிப்புகள் + "||" + 7,466 Coronavirus Cases In India In 24 Hours, Biggest Jump So Far

இந்தியாவில் இது வரை இல்லாத அளவு 24 மணி நேரத்தில் 7,466 புதிய கொரோனா பாதிப்புகள்