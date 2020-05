உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று 20 அடி தூரம் வரை பரவும் -புதிய ஆய்வு + "||" + Social distancing norms of 6 feet insufficient, virus can travel nearly 20 feet: study

