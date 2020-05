உலக செய்திகள்

மூன்றாம் தரப்பு தலையீடு தேவையில்லை: இந்தியா- சீனா இடையே மத்தியஸ்தம் செய்ய தயார் என டிரம்ப் தெரிவித்த நிலையில் சீனா பதில் + "||" + No third-party intervention is requir chinese Foreign Ministry on US President’s offer to mediate over ongoing India&China border issueed

