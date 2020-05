மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பை தடுக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + the negligence shown by the Tamil Nadu government in korona paraval should take care and precautions - safety and precautions m. K. Stalin

தமிழகத்தில் வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பை தடுக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்