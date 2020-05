தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு: யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Delhi is witnessing a surge in Covid19 cases But there is nothing to worry about,Delhi CM Arvind Kejriwal

டெல்லியில் கொரோனா பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு: யாரும் அச்சப்படத் தேவையில்லை - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்