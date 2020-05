கிரிக்கெட்

ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருதுக்கு ரோகித் சர்மா பெயர் பரிந்துரை + "||" + Board of Control for Cricket in India (BCCI) has nominated Rohit Sharma for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020

ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருதுக்கு ரோகித் சர்மா பெயர் பரிந்துரை