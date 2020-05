தேசிய செய்திகள்

சீனாவின் அச்சுறுத்தலை சமாளிக்க லடாக் எல்லையில் இந்தியாவும் படைகளை குவிக்கிறது + "||" + India is also mobilizing troops in Ladakh to counter China's threat

சீனாவின் அச்சுறுத்தலை சமாளிக்க லடாக் எல்லையில் இந்தியாவும் படைகளை குவிக்கிறது