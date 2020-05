இந்தியாவில் தலா 10 லட்சம் பேரில் 33 பேருக்கு கொரோனா

தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தலா 10 லட்சம் பேரில் 33 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Covid-19 infected 33.2 people per million in India, says ICMR

இந்தியாவில் தலா 10 லட்சம் பேரில் 33 பேருக்கு கொரோனா