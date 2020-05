தேசிய செய்திகள்

மிஷன் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் 47,000 க்கும் மேற்பட்டோர் இந்தியா திரும்பியுள்ளனர் - விமானப் போக்குவரத்து மந்திரி + "||" + More than 47,000 people have now returned to India under Mission Vande Bharat Hardeep Singh Puri

மிஷன் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் 47,000 க்கும் மேற்பட்டோர் இந்தியா திரும்பியுள்ளனர் - விமானப் போக்குவரத்து மந்திரி