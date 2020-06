தேசிய செய்திகள்

நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கடன் வழங்கப்படும் - மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர் + "||" + Key steps taken by the government to boost MSMEs; Rs 20,000 crores infusion into the sector: Union Minister Prakash Javadekar

நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கடன் வழங்கப்படும் - மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர்