தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய பக்தர்களுக்கு அனுமதி + "||" + Allow pilgrims to perform Sami Darshan at Tirupati Ezumalayan Temple

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய பக்தர்களுக்கு அனுமதி