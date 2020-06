மாநில செய்திகள்

கருணாநிதியின் பிறந்தநாளுக்கான எவ்வித ஆடம்பர நிகழ்வுகளையும் நடத்த வேண்டாம் - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல் + "||" + Do not host any luxury events for Karunanidhi's birthday MK Stalin's instruction

கருணாநிதியின் பிறந்தநாளுக்கான எவ்வித ஆடம்பர நிகழ்வுகளையும் நடத்த வேண்டாம் - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல்