சினிமா செய்திகள்

வடிவேலு குறித்து சிங்கமுத்து பேசியது என்ன? மன்னிப்பு கேட்ட மனோபாலா + "||" + What did Singamuthu talk about Vadivelu? Manopala apologized

வடிவேலு குறித்து சிங்கமுத்து பேசியது என்ன? மன்னிப்பு கேட்ட மனோபாலா