மாநில செய்திகள்

பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை தள்ளி வைக்க கோரி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு + "||" + Graduate Teachers' Union to sue Madras High Court for postponing the 10th exam

பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை தள்ளி வைக்க கோரி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு