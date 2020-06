உலக செய்திகள்

போராட்டங்களுக்கு அரசியல் ரீதியாக தீர்வு காண வேண்டும் - ஒபாமா வலியுறுத்தல் + "||" + Former US President Obama condemns violence at protests

போராட்டங்களுக்கு அரசியல் ரீதியாக தீர்வு காண வேண்டும் - ஒபாமா வலியுறுத்தல்