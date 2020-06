தேசிய செய்திகள்

இறந்து கிடந்த தாயை எழுப்ப முயன்ற குழந்தைக்கு ஆதரவுக்கரம் நீட்டிய ஷாருக்கான்! + "||" + I know how it feels - Shah Rukh s NGO helps toddler whose migrant mother died at Muzaffarpur railway station

இறந்து கிடந்த தாயை எழுப்ப முயன்ற குழந்தைக்கு ஆதரவுக்கரம் நீட்டிய ஷாருக்கான்!