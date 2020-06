தேசிய செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சைக்கு “ரெம்டெசிவர்” மருந்தினை பயன்படுத்த மத்திய அரசு ஒப்புதல் + "||" + India Approves Emergency Use Of Remdesivir To Treat COVID-19 Patients

