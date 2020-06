தேசிய செய்திகள்

பின்லாந்து நாட்டிற்கான இந்திய தூதராக ரவீஷ்குமார் நியமனம் + "||" + Raveesh Kumar has been appointed as the next Ambassador of India to Finland

