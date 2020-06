தேசிய செய்திகள்

யானைக்கு உணவில் பட்டாசு வைத்து வெடித்து கொல்லவது இந்திய கலாச்சாரம் இல்லை - பிரகாஷ் ஜவடேகர் கடும் கண்டனம் + "||" + This is not an Indian culture to feed fire crackers and kill Prakash Javadekar

