உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 66 லட்சத்தை நெருங்கியது

உலக செய்திகள்

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 66 லட்சத்தை நெருங்கியது + "||" + Coronavirus pandemic: Updates from around the world

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 66 லட்சத்தை நெருங்கியது