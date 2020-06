தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ஜூன் 10 முதல் உள்ளூர் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதி + "||" + Local pilgrims are allowed to visit the Thirupathi Ezhumalayan temple from June 10

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ஜூன் 10 முதல் உள்ளூர் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதி