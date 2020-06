தேசிய செய்திகள்

நடப்பு நிதியாண்டில் எந்த புதிய திட்டத்துக்கும் நிதி இல்லை - மத்திய நிதியமைச்சகம் அறிவிப்பு + "||" + Covid-19: Govt not to launch any schemes for a year, says finance ministry

நடப்பு நிதியாண்டில் எந்த புதிய திட்டத்துக்கும் நிதி இல்லை - மத்திய நிதியமைச்சகம் அறிவிப்பு