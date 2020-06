தேசிய செய்திகள்

நிசர்கா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நிவாரண நிதியாக ரூ. 100 கோடி ஒதுக்கீடு - உத்தவ் தாக்கரே + "||" + CycloneNisarga and Rs 100 crore will be provided as emergency relief: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray

நிசர்கா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நிவாரண நிதியாக ரூ. 100 கோடி ஒதுக்கீடு - உத்தவ் தாக்கரே